На одной из оживлённых дорог Владивостока изменится схема движения

Во Владивостоке, в районе улицы 50 лет ВЛКСМ, вблизи домов № 20 и 22, планируется изменение схемы движения автотранспорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В ближайшее время здесь будут установлены знаки «Зона с ограничением стоянки» с дополнительными табличками, предупреждающими о возможной эвакуации.
Эти работы осуществит муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий». Автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать требования знаков.
Напомним, во Владивостоке меняют схему дорожного движения на улице Адмирала Горшкова в микрорайоне Снеговая Падь. Здесь появится несколько зон с ограничением стоянки.