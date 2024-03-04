Тихо украшал регион: хабаровского госслужащего наказали за изготовление ледяных скульптур

В Хабаровском крае наказали государственного служащего. Комитет по информационной политике и массовым коммуникациям региона провел проверку соблюдения закона о противодействии коррупции. Поручение дала прокуратура.
Оказалось, что консультант одного из отделов ведомства не предоставлял точные сведения о доходах, расходах имуществе и прочем. Кроме того, он не рассказал о том, что выполняет другую оплачиваемую работу.
— Так, служащим в период с 2021 года по 2023 год неоднократно для нужд организаций за вознаграждение изготавливались ледяные скульптуры, при этом предварительное уведомление от представителя нанимателя на выполнение иной оплачиваемой деятельности не получено, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Доход этот он в декларации не отразил. В итоге мужчину привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему сделали замечание и выговор.