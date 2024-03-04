«Моя подруженька»: О дружбе и молодости рассказали пенсионеры в Хабаровске

Не прошло и месяца, как в центре по работе с населением «Исток» новое событие. «День подруг» — так называется праздник, на который хабаровские пенсионерки пришли, хорошо подготовившись.
В просторном зале слышен смех, бурное обсуждение последних новостей и голос ведущего.
— Давайте вместе проведем веселое и трогательное мероприятие. И вместе отметим праздник — День подруг. И я предлагаю поднять первую чашечку чая за вас. Поехали, подруженьки! Зажигаем! — говорит в микрофон ведущий Игорь Авраменко.
Не только хайповать
Активистки центра по работе с населением «Исток» дружно наливают чай и докладывают в тарелку все сладости. Сегодня в зале собралось более 70 пенсионерок, чтобы рассказать о своих подругах. У каждой своя трогательная история.
Пока бабушки и дедушки пьют ароматный чай и делятся последними новостями, ведущий напоминает всем собравшимся, что центру «Исток» в этом году исполняется 25 лет. Знаменит он, в первую очередь, яркими, а порой даже эпатажными вечеринками для пожилых хабаровчан. Седовласые гости не стесняются трендов, активно пользуются смартфонами, шутят на актуальные темы и не боятся хайповать. В ближайшее время бабушкам организуют современное клубное пространство.
— Нас становится все больше и больше, места мало уже, а мы все хотим зажигать и веселиться. В нашем центре очень много творческих пространств — мы и поем, и танцуем, и рисуем, и физкультурой занимаемся, — делится Игорь Авраменко.
А как не посещать любимый центр, когда там их ждет всегда веселый и оптимистичный ведущий? По словам пенсионеров, он — главный затейник почти всех праздников для бабушек и дедушек в городе, а еще всегда найдет способ поднять настроение. С ним легко и весело. Вот и на этот раз вышло, как говорится, все в ажуре!
— Встречайте одну из наших постоянных посетительниц Людмилу Федоровну Ермакову, — говорит Игорь в микрофон. — Мне так трудно всегда ваши фамилии запоминать, потому что я больше всех знаю как Людочку, Танечку, Ниночку.
Гости поддерживают ведущего и аплодируют ему. Сегодня в клубе снова полон зал, и все столы заняты.
Это было давно, еще в прошлом веке
— Девчонки и мальчишки, начинаем наш вечер. Вот наша любимая Людмила Федоровна. Она очень деятельный помощник нашего центра, активистка, участвует в разных активностях. На прошлой неделе у нее был юбилей. Поздравляем ее дружными аплодисментами. Дарим вам, Людмила, небольшой комплимент, чтобы вы смогли расслабиться и свое хорошее настроение приумножить. Вот пригласительный билет в музыкальный театр, где будете смотреть мюзикл «Игра». Держите, это вам подарок на день рождения! — протягивает Игорь пригласительный Людочке, но не отпускает женщину за стол.
— Коль уж вы сегодня пришли с подругой, давайте сразу расскажите о вашей дружбе, потому что я знаю, что Людмила Федоровна начинала работать в нашем центре, — сообщает всем ведущий.
Пенсионерка в красивой голубой кофте берет в руки микрофон и рассказывает свою историю.
— Это было давно, в прошлом веке еще — в 1992 году, — делится Людмила Федоровна. — Мы эту службу открывали с Элеонорой Яковлевной. Были заведующими отделениями, обслуживали граждан в этом районе. Несколько лет назад его открывали как Дом ветеранов — здание ремонтировали, реставрировали. Проработав с моей подругой несколько лет, мы сдружились и в этом доме провожали ее на пенсию. Тогда не было ни художественных руководителей, ни заведующих. Мы сами приглашали людей и проводили с ними мероприятия. С моей подругой вместе отработали 17 лет, но не перестали общаться, дружим по сей день. Много лет пролетело, вместе нам пришлось многое пережить, но больше всего в памяти осталось хороших моментов.
Для поддержания настроения ведущий включает для гостей музыку и зовет снова на танцпол. Бабушки, долго не думая, подскакивают с мест и спешат размять косточки. Те, что поскромнее — сидят за столами и аплодируют своим подругам. Кто-то пьет чай с вафлями и конфетами, кто-то фотографирует своих знакомых за столами. Видно, что многие уже соскучились друг по другу.
После очередного танцевального номера Игорь снова привлекает внимание пенсионерок и зовет их рассказать о своих лучших подругах. В зале шумно, и он просит разволновавшихся «девочек» успокоиться и встретить другую участницу.
— Девочки, сегодня у нас формат разговорного жанра, важно, чтобы вы друг друга слушали, — обращается ведущий к пенсионеркам и передает микрофон снова Людочке, только уже Шуклиной.
Где мы только ни были
— Пять лет назад я поменяла место жительства, так сложились обстоятельства. Приехала в поселок Горького, никого не знаю, все для меня чужие, а дочь у меня проводила лекции в «Истоке». Говорит: «Мам, что ты сидишь дома? Собирайся и поезжай! Там женщины так весело проводят время!» Я послушала и поехала. Меня встретил Игорь и спрашивает: «Кто вы и откуда?» Я ответила, что с Горького. А он воскликнул, что из этого поселка здесь целый стол, и отвел меня за наш первый стол. Первые, с кем я познакомилась, были две мои самые лучшие подружки — это Шура и Витя, — смеется пенсионерка. — Я их никак не могу разъединить. Они очень хорошо меня приняли, у меня был довольно сложный период в это время, они меня очень поддержали. Везде со мной ездили, знакомили с людьми, ввели меня в комитет пенсионеров поселка Горького. Где мы только ни были — и на концертах, и на встречах. А еще они оказались дачниками. Я при переезде потеряла огород, и было очень тяжело, но мои друзья снова меня поддержали и частенько угощали своим богатым урожаем. Также они занимаются рукоделием и на все наши мероприятия делают такие обалденные костюмы, что слов нет! Сейчас у меня уже очень много друзей, но самые близкие — это Шурочка и Витя.
В перерывах между выступлениями продолжается чаепитие, тихонько играет музыка. Но за столами никто долго не засиживается. Ведущий не дает пенсионеркам скучать и зовет другую участницу творческого вечера.
— А теперь выступает еще одна наша хорошая подруга — Наталья Ивановна Панасюк, — Игорь передает ей свой микрофон.
— Оратор я не очень хороший, но кое-что расскажу о своей подруге, — начинает свой рассказ Наталья. — Хочу сказать своей подружке Валюшке слова благодарности. Говорить о ней можно много, но я скажу просто. Рада, что ты есть рядом, с тобой никогда не бывает скучно. Ты добрая, веселая, с тобой можно болтать о пустяках и быть в этот момент абсолютно счастливой. Когда ты тревожишься обо мне, я согреваюсь. Мы часто гуляем по улицам города. Познакомились мы в парке «Динамо» на танцульках. Дружба наша хоть и недолгая, но у нас все впереди. Мы на одной волне всегда и понимаем друг друга.
И вновь льется музыка, и бабушки кружат в танце одна ярче другой. Из колонок звучит песня «Женская дружба».
— Танцуем, друзья, и зажигаем! — кричит Игорь. Бабушки, подхватывая своих подруг за руки, показывают, что еще есть силы и энергия, как у молодых. Жизнь — она только начинается.
Звезда на всех праздниках
Надежда Кирилловна, как всегда, пришла в «Исток» не с пустыми руками, сегодня у нее очередной шедевр. В руках держит картину, где изображено, как зима встречается с весной. А еще пенсионерка подготовила музыкальный номер. С детства она играет не только на гармони, но и на гитаре.
— Долгие годы у меня было много подруг, работала я в аэропорту и за 40 лет было много встреч. Осталась у меня одна хорошая подруга, но очень стеснительная. Я всегда приглашаю ее к нам. Она хорошо поет и готовит различные блюда. Люблю ее. А для вас, мои подруженьки, я подготовила номер и вот эту картину в последний день зимы.
Надежда Кирилловна раньше жила на Курилах с мужем, там был солдатский клуб, где она участвовала в хоре. Ей всегда давали в руки баян, и она исполняла красивые мелодии. Рассказывает, что до того влюбилась в этот музыкальный инструмент, что, когда поехала в отпуск, купила себе такой же, тогда он стоил 120 рублей. С тех пор она на всех праздниках — звезда. В этот вечер пенсионерка исполнила песню о дружбе.
Было, помимо вышесказанных, еще множество рассказов о молодости, друзьях, встречах в дружных компаниях. День подруг прошел весело и ярко несмотря на то, что на этот раз не было традиционных экстравагантных костюмов и конкурсов. Гости наслушались столько историй, что хоть книгу обо всех пиши. А после хабаровские пенсионеры шли танцевать, обниматься и фотографироваться на долгую память.