«Моя подруженька»: О дружбе и молодости рассказали пенсионеры в Хабаровске

— Пять лет назад я поменяла место жительства, так сложились обстоятельства. Приехала в поселок Горького, никого не знаю, все для меня чужие, а дочь у меня проводила лекции в «Истоке». Говорит: «Мам, что ты сидишь дома? Собирайся и поезжай! Там женщины так весело проводят время!» Я послушала и поехала. Меня встретил Игорь и спрашивает: «Кто вы и откуда?» Я ответила, что с Горького. А он воскликнул, что из этого поселка здесь целый стол, и отвел меня за наш первый стол. Первые, с кем я познакомилась, были две мои самые лучшие подружки — это Шура и Витя, — смеется пенсионерка. — Я их никак не могу разъединить. Они очень хорошо меня приняли, у меня был довольно сложный период в это время, они меня очень поддержали. Везде со мной ездили, знакомили с людьми, ввели меня в комитет пенсионеров поселка Горького. Где мы только ни были — и на концертах, и на встречах. А еще они оказались дачниками. Я при переезде потеряла огород, и было очень тяжело, но мои друзья снова меня поддержали и частенько угощали своим богатым урожаем. Также они занимаются рукоделием и на все наши мероприятия делают такие обалденные костюмы, что слов нет! Сейчас у меня уже очень много друзей, но самые близкие — это Шурочка и Витя.