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Хабаровский ХК «Амур» обыграл на выезде «Металлург МГ»

«Тигры» успешно взяли реванш у «лис» за недавнее поражение.
Источник: ХК "Амур"

Хабаровский ХК «Амур» обыграл ХК «Металлург» в ходе второго матча плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря победе счёт в серии временно сравнялся.

Встреча прошла 3 марта в Магнитогорске и завершилась результатом 2:3. Самым удачным для хабаровчан обернулся второй период, в котором они забили сразу две шайбы, в то время как противник — ни одной.

Матч стал реваншем за поражение в игре с «Металлургом» 1 марта. Хоккеисты «Амура» отмечают, что борьба за выигрыш была крайне трудной, поскольку соперник ни в чём не уступал, а местами превосходил команду по силе.

«Вся игра тяжёлая, нельзя расслабляться ни на секунду, может залететь всё что угодно. Молодцы, что выстояли меньшинство, очень тяжёлый отрезок был. Концовка получилась очень тяжёлой и нервной», — поделился защитник ХК «Амур» Александр Брынцев.

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