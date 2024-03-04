Хабаровский ХК «Амур» обыграл на выезде «Металлург МГ»

Хабаровский ХК «Амур» обыграл ХК «Металлург» в ходе второго матча плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. Благодаря победе счёт в серии временно сравнялся.
Встреча прошла 3 марта в Магнитогорске и завершилась результатом 2:3. Самым удачным для хабаровчан обернулся второй период, в котором они забили сразу две шайбы, в то время как противник — ни одной.
Матч стал реваншем за поражение в игре с «Металлургом» 1 марта. Хоккеисты «Амура» отмечают, что борьба за выигрыш была крайне трудной, поскольку соперник ни в чём не уступал, а местами превосходил команду по силе.
«Вся игра тяжёлая, нельзя расслабляться ни на секунду, может залететь всё что угодно. Молодцы, что выстояли меньшинство, очень тяжёлый отрезок был. Концовка получилась очень тяжёлой и нервной», — поделился защитник ХК «Амур» Александр Брынцев.