«СКА-Хабаровск» на последних минутах упустил победу в матче с «Волгарём»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выездным матчем в Астрахани вернулся в игры МЕЛБЕТ-Первой лиги. Дальневосточные армейцы в 21 туре пересеклись с «Волгарём» и разошлись с хозяевами досадной боевой ничьей 1:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В первом тайме подопечные Романа Шаронова создали несколько опасных моментов и в целом больше владели мячом, но подвела уже стандартная для красно-синих слабая реализация. 0:0 перед перерывом — и второй тайм «СКА-Хабаровск» начинает с обострения атак.
— Долгожданный гол случился на 82 минуте, Андрей Никитин сработал в тандеме с Кириллом Никитиным и завершил подачу ударом головой, — отметили в пресс-службе армейцев. — До конца удержать преимущество не удалось, упустили соперника в обороне и на 89 минуте матча Вячеслав Кротов, получив мяч в опасной близости у ворот, сравнял счёт.
Итог первого матча весенней части турнира 1:1 и «СКА-Хабаровск» отправляется в Новороссийск, где 10 марта сыграет с «Черноморцем».
Домой армейцы должны вернуться к 18 марта, на этот день в расписании красно-синих назначен первый домашний матч 2024 года. Поле стадиона имени Ленина в Хабаровске примет московское «Торпедо». Следующая «своя» игра для «СКА-Хабаровска» состоится в 25 туре, 31 марта с «Соколом», а 7 апреля подопечные Романа Шаронова на берегах Амура встретятся с «Нефтехимиком».