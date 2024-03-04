«СКА-Хабаровск» на последних минутах упустил победу в матче с «Волгарём»

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выездным матчем в Астрахани вернулся в игры МЕЛБЕТ-Первой лиги. Дальневосточные армейцы в 21 туре пересеклись с «Волгарём» и разошлись с хозяевами досадной боевой ничьей 1:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В первом тайме подопечные Романа Шаронова создали несколько опасных моментов и в целом больше владели мячом, но подвела уже стандартная для красно-синих слабая реализация. 0:0 перед перерывом — и второй тайм «СКА-Хабаровск» начинает с обострения атак.