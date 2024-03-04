Участок улицы Дачной планируют реконструировать в Новосибирске

В Новосибирске ищут подрядчика, который разработает проект реконструкции участка улицы Дачной от Галущука. Тендер размещен на госуслугах.
Будущему исполнителю также нужно будет выполнить инженерные изыскания, разработать проект проекта планировки с проектом межевания линейного объекта. Длина участка составляет 0,35 км, но точные размеры определят при планировании. Работы необходимо будет выполнить до 17 марта 2025 года.
Заказчиком является МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 марта 2024 года, 21 марта объявят победителя. За работы заплатят 8,5 млн рублей.
Напомним, в Новосибирске направят более 7 млрд на ремонт дорог.