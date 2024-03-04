Участок улицы Дачной планируют реконструировать в Новосибирске

Будущему исполнителю также нужно будет выполнить инженерные изыскания, разработать проект проекта планировки с проектом межевания линейного объекта. Длина участка составляет 0,35 км, но точные размеры определят при планировании. Работы необходимо будет выполнить до 17 марта 2025 года.