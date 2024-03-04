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В Роспотребнадзоре рассказали о пользе бобовых

Специалисты красноярского ведомства рассказали интересные факты о фасоли, горохе, нуте и других бобовых.
Источник: Freepik

Так, в бобовых содержится большое количество белка — до 24%, также в нем находится до 38% крахмала, до 11% железа и до 4% жира. Богаты продукты и фолиевой кислотой (витамином В), калием и магнием.

Рекомендуется есть бобовые не чаще 2−3 раз в неделю, небольшими порциями. Лучше есть их не в сыром виде, а добавлять в салаты или супы. Если переесть фасоль, горох или нут, то могут быть проблемы с пищеварительной системой.

При покупке нужно обращать на срок годности товара, а также смотреть, нет ли в упаковке влаги, пыли и мусора.

Хранить бобовые следует под плотной крышкой.

здоровье