В Роспотребнадзоре рассказали о пользе бобовых

Рекомендуется есть бобовые не чаще 2−3 раз в неделю, небольшими порциями. Лучше есть их не в сыром виде, а добавлять в салаты или супы. Если переесть фасоль, горох или нут, то могут быть проблемы с пищеварительной системой.