В Роспотребнадзоре рассказали о пользе бобовых

Так, в бобовых содержится большое количество белка — до 24%, также в нем находится до 38% крахмала, до 11% железа и до 4% жира. Богаты продукты и фолиевой кислотой (витамином В), калием и магнием.
Рекомендуется есть бобовые не чаще 2−3 раз в неделю, небольшими порциями. Лучше есть их не в сыром виде, а добавлять в салаты или супы. Если переесть фасоль, горох или нут, то могут быть проблемы с пищеварительной системой.
При покупке нужно обращать на срок годности товара, а также смотреть, нет ли в упаковке влаги, пыли и мусора.
Хранить бобовые следует под плотной крышкой.