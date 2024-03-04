Ледяные «медузы» были замечены на Оби в Новосибирске

Местный общественник Владимир Кириллов опубликовал видео, на котором заметно многочисленное количество необычных «медуз» — у берега в районе Краснообска в воде плавают круглые кусочки льда, которые по форме напоминают медуз.
Некоторые комментаторы отметили, что подобное явление образовалось из-за попадания в воду неких посторонних веществ, отчего сибиряки в соцсетях забили тревогу по поводу возможного загрязнения реки.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что власти запретили выезд на лед на автомобилях в Новосибирской области.