Погода 8 марта принесёт Приморью своеобразный подарок

На большей части наступившей недели в Приморском крае, благодаря гребню антициклона, сохранится спокойная погода. Под данным портала «Примпогода», осадков почти не ожидается, и термометры покажут минимальные значения от −13 до −20 °С, с более холодными утрами на северо-востоке и близ побережья. Максимальные температуры поднимутся всего до −1…+4 °С, севернее держась в пределах −2…-6 °С, сообщает ИА PrimaMedia.
Но вот 8 марта ситуация изменится: атмосферные фронты принесут небольшой снег по всему Приморью. Ночные морозы немного ослабеют, а температура днем будет держаться от −3 до +3 °С.
Во Владивостоке в течение рабочей недели осадков не ожидается. Ветер будет переменным, не слишком сильным. Ночью температура опустится до −5…-8 °С, а днем поднимется до −2…+2 °С.
В Международный женский день природа решит покапризничать: будет облачно, кроме того возможен небольшой снег. Ночью ожидается −2…-5 °С, а днем около 0.