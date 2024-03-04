Погода 8 марта принесёт Приморью своеобразный подарок

На большей части наступившей недели в Приморском крае, благодаря гребню антициклона, сохранится спокойная погода. Под данным портала «Примпогода», осадков почти не ожидается, и термометры покажут минимальные значения от −13 до −20 °С, с более холодными утрами на северо-востоке и близ побережья. Максимальные температуры поднимутся всего до −1…+4 °С, севернее держась в пределах −2…-6 °С, сообщает ИА PrimaMedia.