Прощеное воскресенье 2024: когда и за что просить прощения

В нашем народе издавна принято, что, если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию от пищи, теряет свой высокий смысл. В этот день принято просить прощения у всех — у друзей, знакомых и родственников, а также у Бога за совершенные грехи. Особых правил или инструкции, как правильно это делать, нет. Самое главное — это искренность помыслов, не нужно просить прощения механически.