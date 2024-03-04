Прощеное воскресенье 2024: когда и за что просить прощения

В 2024 году праздник приходится на 17 марта. Как и где зародился праздник, а также как правильно просить прощения в этот день — в материале URA.RU.
Когда принято отмечать Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье отмечают в последний день Масленицы и накануне начала Великого поста. У этого праздника нет определенной даты в календаре, так как начало поста выпадает на разные дни февраля или марта, в зависимости от даты Воскресения Христова — Пасхи. В этом году Пасха приходится на 5 мая, пост будет идти с 18 марта по 4 мая. Масленица продлится с 11 по 17 марта.
Где и когда зародился праздник
Прощеное воскресенье в церковно-богослужебных книгах носит название Сыропустной неделей или Адамовым изгнанием, что означает последний день, когда можно есть сыр и другую молочную пищу перед Великим постом. Второе название связано с библейским сюжетом — считается, что в этот день Бог изгнал из Рая Адама и Еву, которые отказались покаяться в грехах.
Сама же традиция просить друг у друга прощения зародилась в Египте. На заре христианства монахи в одиночестве расходились по пустыне на все сорок дней Великого поста. Перед этим они просили друг у друга прощения, потому что не знали, смогут ли встретиться на Пасху. Постепенно эта традиция вошла во многие мировые религии.
Как правильно просить прощения в этот день
В нашем народе издавна принято, что, если нет взаимного прощения обид, то пост, сведенный к простому воздержанию от пищи, теряет свой высокий смысл. В этот день принято просить прощения у всех — у друзей, знакомых и родственников, а также у Бога за совершенные грехи. Особых правил или инструкции, как правильно это делать, нет. Самое главное — это искренность помыслов, не нужно просить прощения механически.
В этот день обычно говорят: «Прости меня, пожалуйста, если я в чем-то виноват перед тобой», «Прости меня, если сможешь», «Прости меня, пожалуйста» или просто «Прости меня». Отвечают, как правило, так: «Бог простит — и я прощаю», или коротко «Бог простит».
Традиции, приметы и обряды в Прощеное воскресенье
Прощеное воскресенье завершает Масленицу. Существует традиция сжигать в этот день чучело зимы и бросать в костер остатки праздничной еды, чтобы год был урожайный и благополучный. Также принято поминать усопших и посещать кладбища. Чтобы смыть с себя все грехи, еще наши предки ходили в баню.
В Прощеное воскресенье предсказывали погоду на осень: ясный солнечный день предвещал теплую осень и богатый урожай. В православии считается, что в этот день можно есть только скоромную пищу: сыр, масло и яйца. А вот мясо есть запрещается. В этот день нельзя совершать плохие поступки, ругаться. Не рекомендуется работать и убираться.