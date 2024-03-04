В праздничную неделю в Красноярске потеплеет

Циклоны принесли весеннее потепление в Красноярск, которое будет распространяться постепенно в течение этой недели. В остальном погода также будет комфортной — ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и умеренный ветер. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, прогнозируется «пониженное» загрязнение воздуха.
Самым прохладным днем в череде ближайших станет понедельник — синоптики обещают −2, −4 °C и юго-западный ветер 6−11 м/с.
В ночь на вторник ожидается до −8 °C, днем — не ниже −2 °C, небольшой снег и ветер 6−9 м/с.
В последующем дневные температуры будут оставаться относительно высокими, а ночные станут ниже. Из-за этого на дорогах образуется гололедица. Так, в ночь на четверг ожидается −8, −11 °C, днем — до +1, +2 °C, будет ясно.
В нерабочую пятницу, 8 марта, в Красноярске ночью прогнозируется до −8, — 10, днем — около 0, +1 °C, умеренный ветер и без осадков. В субботу и воскресенье предварительно ожидается аналогичная погода.
Атмосферное давление всю неделю будет преимущественно высоким — от 748 до 754 миллиметров ртутного столба.