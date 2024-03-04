В праздничную неделю в Красноярске потеплеет

Циклоны принесли весеннее потепление в Красноярск, которое будет распространяться постепенно в течение этой недели. В остальном погода также будет комфортной — ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков и умеренный ветер. Метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере, прогнозируется «пониженное» загрязнение воздуха.