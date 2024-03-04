Жители Хабаровского края смогут выбрать территории для благоустройства

— В этом году выбрать парки и скверы, которые нужно создать или обновить, жители региона смогут с 15 по 17 марта в оборудованных пунктах голосования. С проведением голосования будут помогать волонтеры. Их набор еще открыт. На сегодняшний день уже зарегистрировались 629 добровольцев, — сообщили в правительстве Хабаровского края.