Жители Хабаровского края смогут выбрать территории для благоустройства

В Хабаровском крае пройдет голосование по благоустройству общественных территорий. Оно продлится с 15 по 17 марта, в мероприятии примут участие 53 района.
На выбор жителям представят больше 150 территорий, среди которых 20 — в Хабаровске, 31 — в Комсомольске, четыре — в Советской Гавани. В муниципалитетах-победителях в порядок приведут скверы, аллеи, зоны отдыха, спортивные и детские площадки. Работы пройдут в следующем году.
— В этом году выбрать парки и скверы, которые нужно создать или обновить, жители региона смогут с 15 по 17 марта в оборудованных пунктах голосования. С проведением голосования будут помогать волонтеры. Их набор еще открыт. На сегодняшний день уже зарегистрировались 629 добровольцев, — сообщили в правительстве Хабаровского края.
Благоустройство по национальному проекту проходит в Хабаровском крае с 2019 года. За это время в порядок привели 571 общественное пространство в 56 населенных пунктов. На это направили два миллиарда рублей.