До −2 градусов потеплеет в Иркутской области днем 4 марта

Весеннее настроение появилось у многих жителей Приангарья, несмотря на сугробы снега за окном. Совсем скоро на улице будет плюсовая температура, а сибиряки поменяют зимние вещи на весенние. И хоть ночью, в первый понедельник марта, температура в областной столице опускалась до −22 градусов, днем нас ждет значительное потепление. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 4 марта 2024 года.