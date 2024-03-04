До −2 градусов потеплеет в Иркутской области днем 4 марта

Весеннее настроение появилось у многих жителей Приангарья, несмотря на сугробы снега за окном. Совсем скоро на улице будет плюсовая температура, а сибиряки поменяют зимние вещи на весенние. И хоть ночью, в первый понедельник марта, температура в областной столице опускалась до −22 градусов, днем нас ждет значительное потепление. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 4 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 4 марта 2024
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с. Температура днем −2…-7 градусов, а при облачной погода −11…-16 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 4 марта 2024 года будет преимущественно без осадков, ветер переменный 1−6 м/с. Термометры покажут −4…-6 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, какая погода ожидает нас на неделе с 4 по 10 марта.