Красноярцы устроили дорожный коллапс у нового парка в Октябрьском районе города

ГИБДД включила участок в маршрут патрулирования, чтобы исправить ситуацию.
На невозможность проехать к парку горожане массово жаловались в соцсетях. Сообщалось, что на выходных гости оставляли машины где попало, чем создавали аварийные ситуации и помехи для движения других водителей.
Сотрудники Госавтоинспекции призвали автомобилистов соблюдать ПДД и не создавать неудобств в районе экопарка:
«На место к парку незамедлительно выехали инспекторы полка ДПС, которые контролируют ситуацию и регулируют движение на данном участке. Руководством красноярской Госавтоинспекции принято решение о том, что данный участок будет включен в маршрут патрулирования экипажей ДПС с целью обеспечения безопасности дорожного движения».
Всех желающих посетить новый экопарк ГИБДД призывает приезжать на автобусе № 26, следуя до конечной остановки «Плодово-ягодная станция». А водителей, которые планируют приехать к месту отдыха на личном транспорте, просят бережно относиться к инфраструктуре района и парковаться без нарушений.