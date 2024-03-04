В Новосибирском зоопарке показали новых пум Мичи и Эри

В 2023 году в Новосибирском зоопарке поселились две молодые пумы. Самца Мичи привезли в конце лета, самку Эри — осенью. В соцсетях учреждения показали их новые фото.
Зимой дикие кошки остались в уличных вольерах. Морозы и снег являются нормальные условиями для низ. По словам специалистов зоопарка, пумы хорошо перенесли первую сибирскую зиму.
Зоологи отмечают, что Эри довольно скрытная, долго присматривалась к сотрудникам зоопарка, которые работали с ней. Обычно она гуляет по вечерам. Мичи — любопытный и игривый. Он начал приветствовать знакомых буквально на следующий день после прибытия. В вольерах пум есть конусы, коряги, мячи.
Пока Мичи и Эри не знакомы друг с другом. Однако скоро из разместят по соседству, чтобы они начали знакомиться.