В Новосибирском зоопарке показали новых пум Мичи и Эри

Зоологи отмечают, что Эри довольно скрытная, долго присматривалась к сотрудникам зоопарка, которые работали с ней. Обычно она гуляет по вечерам. Мичи — любопытный и игривый. Он начал приветствовать знакомых буквально на следующий день после прибытия. В вольерах пум есть конусы, коряги, мячи.