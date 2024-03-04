За поездку в Хабаровский край на выставке «Россия» боролись 154 человека

На выставке «Россия» выбрали победителя февральского тура «Дальневосточного квеста». Главным призом стало путешествие на двоих в Хабаровский край. За него боролись 154 финалиста, которые набрали максимальное количество баллов.
В итоге в путешествие отправится житель Москвы Алексей Калиничев. В программу путевки входит обзорная экскурсия по Хабаровску, экскурсия на Хехцир и на Воронеж с видом на Амур, а также поездка к петроглифам Сикачи-Аляна.
— Сложно не узнать про выставку «Россия», а когда ее посетил — сложно удержаться от участия в разных мастер-классах и конкурсах. Я принял участие в «Дальневосточном квесте», на котором узнал, как велик регион и как много там интересного для любителя путешествий. Мечтаю изучить весь Дальний Восток и начну с Хабаровска, где обязательно сделаю традиционное фото с памятником Муравьеву-Амурскому, — рассказал победитель.
В «Дальневосточном квесте» могут принять участие посетители экспозиции «Мы — Дальний Восток» на выставке «Россия». Онлайн-игра включает 16 вопросов. Подсказки спрятаны на стендах регионов ДФО на Центральной площадке павильона 75 В.