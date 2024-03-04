За поездку в Хабаровский край на выставке «Россия» боролись 154 человека

— Сложно не узнать про выставку «Россия», а когда ее посетил — сложно удержаться от участия в разных мастер-классах и конкурсах. Я принял участие в «Дальневосточном квесте», на котором узнал, как велик регион и как много там интересного для любителя путешествий. Мечтаю изучить весь Дальний Восток и начну с Хабаровска, где обязательно сделаю традиционное фото с памятником Муравьеву-Амурскому, — рассказал победитель.