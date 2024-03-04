Северное сияние засняли на видео в Иркутской области в ночь на 4 марта

В телеграм-канале Иркутского планетария опубликовали видео северного сияния в режиме таймлапс. Для такого режима делаются фотографии в определенном промежутке времени, которые соединяются в видеоряд. Природное явление увидели на 13 километре Голоустненского тракта.
— Съемка велась 4 марта с 3:21 до 4:06 по Иркутскому времени. Посмотрите, как играет сияние! — говорят в планетарии.
Ролик длится всего 13 секунд. На нем видно небо со множеством звезд, на котором двигаются бордовые отблески.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в ноябре и декабре 2023 года жители Приангарья тоже делали яркие кадры с необычным природным явлением.