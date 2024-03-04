Коммунальное двоевластие. Как жителям МКД добиться, чтобы крышу залатали?

Крыша течёт, подъезд грязный, двор не убирается. На что тратятся деньги, которые сдают жильцы? С подобными коммунальными проблемами сталкивались многие. Реально ли их решить и сколько на это уйдёт сил и времени — в материале «АиФ в Кузбассе».
Несчастливый дом.
Жительница 10 этажа Елена Серёдкина жалуется: «Потолок в квартире мокнет. В комнате из-за этого сырость, плесень. Такая же ситуация у соседей длится с лета. Но вместо того, чтобы ремонтировать крышу, председатель скрывается от нас».
«Нам нужна ваша помощь!» — так озаглавили своё письмо в редакцию жители новокузнецкой десятиэтажки по адресу Новобайдаевская, 11а. В нём, помимо текущей крыши, люди жалуются на то, что периодически отсутствует дворник и пенсионеры выходят убирать двор. В начале февраля, когда в Новокузнецке лил дождь и затопило улицы, жильцы сами скидывались на трактор. Добиться ответа, на что тратятся их деньги, новокузнечане тоже не могут: председатель не предоставляет отчёты.
Жильцы не сидят сложа руки: они показывают кипу писем в разные инстанции — ГЖИ, полицию, прокуратуру, городской комитет ЖКХ, обращались в соцсетях к мэру, ходили на приём к главе района. Но получали либо отписки, либо ответы в стиле «решайте сами».
Казалось, есть решение: не нравится — меняйте управление. Так и хотели сделать: собрали подписи, чтобы перейти в УК. Но загвоздка в том, что десятиэтажкой управляют две совершенно разные компании: два подъезда под управлением ЖСК «Апрель», четыре — под ТСН «Счастливый дом», работа которого и не устраивает жильцов. В 1990-х годах, когда люди получали кооперативные квартиры от предприятий, появился кооператив, а в «нулевых» новые собственники организовали ещё и товарищество.
Предписано загерметизировать.
В ответ на редакционный запрос заместитель начальника ГЖИ в Новокузнецке Ольга Чернышова ответила, что от жителей верхнего этажа в декабре и феврале поступало четыре обращения. Инспекторы провели проверку и выявили: на кровле негерметичные участки, на чердаке — влажные конструкции и утеплитель, в одной квартире — мокрые пятна. «В отношении председателя правления ТСН “Счастливый дом” возбуждено административное дело по ст. 7.22 КоАП РФ “Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений”. Для устранения выявленных нарушений выдано предписание, требующее обеспечить герметичность кровли, в т. ч. и над квартирами № 186 и № 185, со сроком устранения нарушений до 29 февраля. По вопросу возмещения причинённого при заливе ущерба жителям рекомендовано обратиться в суд», — говорится в ответе инспекции.
Незаконное «раздвоение».
Начальник отдела по контролю за работой УК и ТСЖ Роман Креков подтвердил, что домом на Новобайдаевской, 11а, действительно управляют две организации — кооператив и товарищество. Однако такое «раздвоение» вне закона.
«Жилищным кодексом РФ не предусмотрена возможность управления многоквартирным домом несколькими управляющими организациями (ч.9 ст. 161 ЖК РФ). Соответственно, многоквартирным домом может управлять или ТСЖ, или ЖСК, или управляющая организация. Управление одной частью дома ТСЖ, а другой частью — управляющей компанией является нарушением Жилищного кодекса РФ», — пояснил Креков.
Оказалось, ситуация не уникальная. «Я такое встречал в Новоильинском районе Новокузнецка: три подъезда дома в ЖСК, один подъезд — в УК, — говорит юрист Кирилл Стецко. — Самое любопытное в этой ситуации то, что, согласно открытым данным Федеральной налоговой службы, ТСН “Счастливый дом” как минимум с 2019 г. сдаёт нулевые отчётности в налоговую, а вот ЖСК “Апрель” вполне себе функционирует и показывает прибыль, т. е. деньги жильцы сдают всё же в кооператив. Но тогда как домом может управлять ТСН — это большой-большой вопрос».
Как жильцы «разделившегося» дома могут сменить форму управления? В ГЖИ ответили, что по закону собственники выбирают способ управления домом на общем собрании, при этом нужно набрать более 50% голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме. Выходит, придётся объединяться.
Изматывающий процесс.
По словам Кирилла Стецко, по всей стране существует много не очень добросовестных управленцев, которые крайне неохотно делятся своей властью, не любят отчитываться перед жильцами и в целом чувствуют себя хозяевами. Изначально реформа, итогом которой стал Жилищный кодекс 2004 г., должна была перевести жилищно-коммунальное хозяйство на рыночные рельсы, дав множеству управляющих компаний воевать за своего потребителя. А потребитель мог выбирать ту организацию, которая покажется наиболее эффективной.
«На деле получается очень по-разному: где-то дома управляются очень хорошо, где-то похуже, а какие-то организации работают из рук вон плохо. Законодательство в этой сфере постоянно усложнялось, вводились новые стандарты оказания жилищных и коммунальных услуг, обязательное лицензирование, а контролирующие органы коршунами вились над коммунальщиками», — рассуждает юрист.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот основная идея реформаторов. Если жильцы будут вести себя пассивно, то за них никто ничего не сделает. «Возможно, что отписки от госорганов получаются от неверно составленного запроса. Председатель обязан предоставлять жильцам всю необходимую информацию, это его обязывает делать закон. Если он это не делает, то заставить его могут прокуратура, ГЖИ или комитет ЖКХ. В крайнем случае можно обратиться в суд — самая эффективная, но самая дорогостоящая мера», — говорит эксперт.
По его мнению, наиболее эффективным будет проведение внеочередного собрания членов товарищества и избрание нового правления и председателя ТСН. «Это довольно кропотливая и требующая соблюдения всех юридических тонкостей процедура. В противном случае решение попросту отменят. Я участвовал в процессе по отстранению управляющего ТСЖ, и это был один из самых изматывающих процессов в моей жизни, где в течение двух недель мы провели шесть заседаний и опросили порядка двух десятков жильцов», — предупреждает Кирилл Стецко.