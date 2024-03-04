Коммунальное двоевластие. Как жителям МКД добиться, чтобы крышу залатали?

В ответ на редакционный запрос заместитель начальника ГЖИ в Новокузнецке Ольга Чернышова ответила, что от жителей верхнего этажа в декабре и феврале поступало четыре обращения. Инспекторы провели проверку и выявили: на кровле негерметичные участки, на чердаке — влажные конструкции и утеплитель, в одной квартире — мокрые пятна. «В отношении председателя правления ТСН “Счастливый дом” возбуждено административное дело по ст. 7.22 КоАП РФ “Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений”. Для устранения выявленных нарушений выдано предписание, требующее обеспечить герметичность кровли, в т. ч. и над квартирами № 186 и № 185, со сроком устранения нарушений до 29 февраля. По вопросу возмещения причинённого при заливе ущерба жителям рекомендовано обратиться в суд», — говорится в ответе инспекции.