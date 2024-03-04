В Новосибирске начали продавать мимозу к 8 марта

Тем временем житель Новосибирска накануне 8 марта предложил за определенную плату подарить женщинам подарки, купленные за их счет. Кроме того, в честь праздника он готов провести с ними время, но тоже не бесплатно. Свое объявление он снабдил сексистским комментарием.