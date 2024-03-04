В Новосибирске начали продавать мимозу к 8 марта

Их продают в преддверии Международного женского дня.
Лотки с цветами можно заметить на площади Калинина вблизи станции метро «Заельцовская». Там предлагают свой товар уже четыре продавца.
Приобрести мимозу в подарок можно от 200 рублей. Букет побольше обойдется уже в 500 рублей.
Тем временем житель Новосибирска накануне 8 марта предложил за определенную плату подарить женщинам подарки, купленные за их счет. Кроме того, в честь праздника он готов провести с ними время, но тоже не бесплатно. Свое объявление он снабдил сексистским комментарием.
Также МК в Новосибирске сообщал, что семейный психотерапевт Наталья Наумова назвала лучшие подарки для женщин на 8 марта.