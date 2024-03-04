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В Новосибирске начали продавать мимозу к 8 марта

В Новосибирске уже можно купить на улице традиционные ветки мимозы.
Источник: МК.RU Новосибирск

Их продают в преддверии Международного женского дня.

Лотки с цветами можно заметить на площади Калинина вблизи станции метро «Заельцовская». Там предлагают свой товар уже четыре продавца.

Приобрести мимозу в подарок можно от 200 рублей. Букет побольше обойдется уже в 500 рублей.

Тем временем житель Новосибирска накануне 8 марта предложил за определенную плату подарить женщинам подарки, купленные за их счет. Кроме того, в честь праздника он готов провести с ними время, но тоже не бесплатно. Свое объявление он снабдил сексистским комментарием.

Также МК в Новосибирске сообщал, что семейный психотерапевт Наталья Наумова назвала лучшие подарки для женщин на 8 марта.

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