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Цветы, путешествия и деньги. Жительницы Красноярска о самых желанных подарках на 8 марта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 3 из 10 жительниц Красноярска среди самых желанных подарков в Международный женский день назвали — цветы, путешествия и деньги.
Источник: НИА Красноярск

8% опрошенных женщин сервисом SuperJob хотели бы получить в качестве подарка драгоценности. 6% мечтают о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания на 8 Марта только 3% женщин.

При этом самым популярным подарком в праздник являются цветы, их получают 58% опрошенных представительниц прекрасного пола.

16% опрошенных рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 11%. 7% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги.

Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.

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