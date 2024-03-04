Цветы, путешествия и деньги. Жительницы Красноярска о самых желанных подарках на 8 марта

8% опрошенных женщин сервисом SuperJob хотели бы получить в качестве подарка драгоценности. 6% мечтают о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания на 8 Марта только 3% женщин.
При этом самым популярным подарком в праздник являются цветы, их получают 58% опрошенных представительниц прекрасного пола.
16% опрошенных рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 11%. 7% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги.
Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.