Ветер в Челябинской области разгонится до 17 м/с при плюс 4

В понедельник облачно с прояснением, в северной половине местами будет идти небольшой снег, мокрый снег, ожидаются слабые метели, гололедные явления. Температура воздуха от минус 1 до плюс 4, в низинах — до минус 4 градусов. Ветер западной четверти 5−10, местами порывы 15−17 м/с.