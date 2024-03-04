Ветер в Челябинской области разгонится до 17 м/с при плюс 4

Сегодня, 4 марта, ветер в Челябинской области разгонится до 15−17 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В понедельник облачно с прояснением, в северной половине местами будет идти небольшой снег, мокрый снег, ожидаются слабые метели, гололедные явления. Температура воздуха от минус 1 до плюс 4, в низинах — до минус 4 градусов. Ветер западной четверти 5−10, местами порывы 15−17 м/с.
В Челябинске прогнозируется плюс 2−4, без существенных осадков, ветер западной четверти 5−10 м/с.
В семь утра в центре города минус 3, влажность 88%, ветер западный 3 м/с, атмосферное давление 746 мм ртутного столба при норме 742 мм.
В середине недели немного подморозит: преобладающая дневная температура воздуха минус 1−7, ночью будет минус 11−18 градусов.