В Новокузнецке приостановили строительство дома, начатое без разрешений

В Орджоникидзевском районе находится перспективная площадка под застройку (улицы Юбилейная, Пушкина, Маркшейдерская). А в конце февраля Сергей Кузнецов рассказал о планах застройки города и создания нового «города в городе». Так, речь шла про 5, 6 и 7 микрорайоны.