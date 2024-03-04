В Новокузнецке приостановили строительство дома, начатое без разрешений

По сообщению прокуратуры Кузбасса, в Новокузнецке приостановили строительство многоквартирного дома без соответствующего разрешения. Застройщик начал возводить объекты на месте расселённых и снесённых домов в Орджоникидзевском районе.
Правоохранители проверяли исполнение градостроительного законодательства и выяснили, что коммерческая организация заключила с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов администрации г. Новокузнецка договор аренды земельного участка под проектирование и строительство дома. Однако застройщик начал возводить МКД без разрешений.
Прокурор района внёс директору организации представление с требованием устранить выявленные нарушения и привлёк его к административной ответственности — штрафу 20 тыс. рублей.
В Орджоникидзевском районе находится перспективная площадка под застройку (улицы Юбилейная, Пушкина, Маркшейдерская). А в конце февраля Сергей Кузнецов рассказал о планах застройки города и создания нового «города в городе». Так, речь шла про 5, 6 и 7 микрорайоны.