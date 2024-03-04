Инспектор ДПС в первый день службы спас жизнь жителю Канска

«Один из инспекторов (на фото справа — прим. ред.) незамедлительно спустился в колодец, где под лестницей обнаружил лежавшего на земле задохнувшегося от нехватки кислорода и накопившегося угарного газа мужчину. Убедившись в том, что пострадавший подаёт признаки жизни, полицейский помог ему сесть и постоянно, не смотря на опасность кислородного отравления, находился рядом», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.