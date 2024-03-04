Инспектор ДПС в первый день службы спас жизнь жителю Канска

В Канске наряд ДПС при патрулировании заметил несколько людей у открытого люка. Как оказалось, туда спустился мужчина, чтобы горелкой и деревянными брусками отогреть трубы канализации, но долго не возвращался и не отзывался.
«Один из инспекторов (на фото справа — прим. ред.) незамедлительно спустился в колодец, где под лестницей обнаружил лежавшего на земле задохнувшегося от нехватки кислорода и накопившегося угарного газа мужчину. Убедившись в том, что пострадавший подаёт признаки жизни, полицейский помог ему сесть и постоянно, не смотря на опасность кислородного отравления, находился рядом», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
Напарник в это время вызвал МЧС и скорую помощь. Когда они подъехали, полицейские помогли вытащить 42-летнего мужчину, убедились, что с ним все в порядке и поехали дальше работать по маршруту.
Кстати, это был первый день на службе у полицейского, который спустился в колодец за мужчиной.