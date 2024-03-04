Диакон Ланский рассказал, крестят ли детей, рождённых методом ЭКО

Диакон Вячеслав Ланский рассказал в интервью «АиФ в Кузбассе», крестят ли в церкви детей, рождённых методом ЭКО.
«Таких детей мы, безусловно, крестим. А отношение к вопросу сложное: можно ли назвать убийством уничтожение оплодотворённых яйцеклеток? Сегодня продолжается разработка развёрнутой церковной позиции по этому вопросу», — говорит диакон.
Также он считает, что некоторые обстоятельства жизни могут иметь далеко идущие последствия и служить промыслом Божьим — пары, у которых не получается забеременеть, могут, например, направить свою любовь по отношению к сиротам.
«АиФ в Кузбассе» взял интервью у диакона и подробнее рассказал о том, нужно ли соблюдать пост больным и пожилым людям и почему не боится микробов, причащаясь одной ложкой.