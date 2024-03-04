Новосибирцев ждет потепление до 0 градусов с новой рабочей недели

В Новосибирск придет потепление до 0 градусов. Подробный прогноз погоды опубликовали на Gismeteo.
По данным сервиса, на новой рабочей неделе в мегаполисе ожидается заметное потепление до нулевых температур.
Так, в понедельник, 4 марта, столбики термометра покажут −10 градусов, а днем температура поднимется до −6 градусов.
С 5 по 7 марта температура днем составит от −2 до −4 градусов. При этом уже к выходным ожидается повышение температур. Например, в субботу, 9 марта, днем воздух прогреется до −3 градусов, а 10 марта, в воскресенье, температура будет выше нуля.