Новосибирцев ждет потепление до 0 градусов с новой рабочей недели

С 5 по 7 марта температура днем составит от −2 до −4 градусов. При этом уже к выходным ожидается повышение температур. Например, в субботу, 9 марта, днем воздух прогреется до −3 градусов, а 10 марта, в воскресенье, температура будет выше нуля.