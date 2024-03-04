В Перми трамвай КТМ-5 совершил прощальный рейс и станет музейным экспонатом

Трамвай КТМ-5, совершивший в Перми последний рейс 3 марта, станет музейным экспонатом, сообщает департамент транспорта города.
Эта модель трамвая больше 50 лет работала на маршрутах в пермском трамвайном парке. 2 марта стало последним днём его эксплуатации в Перми, а 3 марта он совершил прощальный спецрейс по маршруту «Разгуляй — Висим — Депо “Балатово”». Пермяки последний раз проехали на трамвае этой модели.
«Вместе с нашими горожанами проводили этого ветерана путей — больше полувека эта модель работала в городском трамвайном парке! С 1970-х годов трамвай КТМ-5 был свидетелем перемен в облике городских улиц и перевез несколько поколений пермяков. Он, как настоящая рабочая лошадка, служил нам с полной отдачей», — прокомментировали событие в департаменте транспорта Перми.
Трамвай КТМ-5 обещают сохранить в качестве музейного экспоната.
Уточняется, что в 2024 году в городе появится 14 новых трамваев — «Львят». В прошлом году пришло 30 новых вагонов. Как утверждают в департаменте транспорта Перми, после поступления вагонов в этом году подвижной состав будет полностью обновлён: средний возраст транспортных средств составит семь лет.