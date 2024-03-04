В Перми трамвай КТМ-5 совершил прощальный рейс и станет музейным экспонатом

«Вместе с нашими горожанами проводили этого ветерана путей — больше полувека эта модель работала в городском трамвайном парке! С 1970-х годов трамвай КТМ-5 был свидетелем перемен в облике городских улиц и перевез несколько поколений пермяков. Он, как настоящая рабочая лошадка, служил нам с полной отдачей», — прокомментировали событие в департаменте транспорта Перми.