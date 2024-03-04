Автобусы в Хабаровске 8 марта будут работать по графику воскресенья

В Хабаровске изменится график работы общественного транспорта в праздники, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Так, 8 марта в Международный женский день транспорт будет работать по графику воскресенья. 9 марта — по расписанию субботы, 10-го — по расписанию воскресенья.
Информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, прогноз прибытия к определенной остановке можно получить, воспользовавшись сайтом «Транспорт27.рф», приложением «Go2bus», либо уточнить у диспетчера по телефону: 45−00−56.