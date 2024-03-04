В честь бойца СВО в Ванинском районе открыли «Парту Героя»

— В специальной военной операции Дмитрий участвовал почти с первых дней. Ушел добровольцем летом 2022 года. В ходе боевых действий Тонких всегда сохранял спокойствие, выдержку, более того, старался приободрить своих товарищей. 26 октября 2022 года он был награждён Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени. А через три дня было наступление на Павловку. Дмитрий и его команда на танке шли первыми. Бой был очень жестокий. Димитрий погиб, героически выполняя боевое задание, проявляя при этом стойкость и мужество. Как в детстве, не раздумывая он спас детей, тонувших в реке, так и сейчас, с достоинством сделал выбор защищать и спасать мир на Земле, — сообщили в администрации Ванинского района. За свой подвиг Дмитрий Дмитриевич Тонких был посмертно награждён медалью «За отвагу» и Орденом Мужества.



Теперь в его родной школе открыта Парта Героя. Право сидеть за ней могут получить только отличившиеся ученики.