Дожди и до 17 градусов тепла ждут жителей Шымкента на этой неделе

7 марта в Шымкенте синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем — плюс 9 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 13 градусов, а опуститься может до плюс 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,7 м/с.