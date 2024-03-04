Приморские бренды покоряют сердца на Всемирном фестивале молодёжи

Магазин беспошлинной торговли, сфокусированный на приморских брендах, стал настоящим хитом на Всемирном фестивале молодежи (12+). В магазине «дьюти фри» выручка от продажи мерча составила более 2 миллионов рублей только за первый день, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.