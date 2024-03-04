Приморские бренды покоряют сердца на Всемирном фестивале молодёжи

Магазин беспошлинной торговли, сфокусированный на приморских брендах, стал настоящим хитом на Всемирном фестивале молодежи (12+). В магазине «дьюти фри» выручка от продажи мерча составила более 2 миллионов рублей только за первый день, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.
Особую популярность среди молодежи из разных стран мира завоевали бейсболки, футболки, а также символические сувениры, такие как брелоки и значки с изображениями Приморского края и Владивостока. Отмечается, что на данный момент магазин выдал более 600 чеков.
В «дьюти фри» представлены различные бренды, такие как Hero4Hero, «Школа креативных индустрий», OUTATIME Vladivostok, One Love, «Туманы», AXEFEEL, Foot Work, Easy Rider, Real Green, «Пентакан», «ВВГУ», VODA, «ДРУЗЬЯ» и «Мерч VVO».
Также, помимо одежды магазин предлагает различные товары, услуги, сувенирную продукцию и современное оборудование для экстремальных видов спорта.
В мэрии рассказали, что в стенах магазина можно найти плакаты с кадрами из мирового кинематографа, а также комиксы, рассказывающие о ГеннадииНевельском, знаменитом исследователе Дальнего Востока.
Напомним, ранее на Всемирном фестивале молодежи в Сочи открылся беспошлинной торговли с 20 уникальными брендами из Приморья.