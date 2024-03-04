Выпускникам Хабаровского края дали шанс передумать с ЕГЭ

Выпускники Хабаровского края уже определились с предметами для сдачи ЕГЭ: основной прием документов завершен. Однако тем ученикам, которые сомневались в выборе достаточно сложных экзаменов, впервые дали возможность дополнить перечень уже выбранных дисциплин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, школьники региона могут дополнить список предметов по выбору физикой. Такую возможность предоставили в связи с возросшей популярностью предмета у выпускников.
— Уже в прошлом году точные предметы выбрали большее количество выпускников, чем в предыдущие. Мы констатировали, что выбирают чаще информатику, профильную математику. И в этом году большее количество ребят выбрали физику, чем в прошлом году. Так уже порядка 20 учеников решили дополнить свой перечень экзаменов физикой. Это не может не радовать, — рассказала начальник управления образования городской администрации Татьяна Матвеенкова. Обучающиеся смогут подать заявление в государственную экзаменационную комиссию Хабаровского края.
Уточнить детали можно по телефону «горячей линии» министерства образования и науки края — 8 (909)-824−76−88.