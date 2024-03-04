Выпускникам Хабаровского края дали шанс передумать с ЕГЭ

— Уже в прошлом году точные предметы выбрали большее количество выпускников, чем в предыдущие. Мы констатировали, что выбирают чаще информатику, профильную математику. И в этом году большее количество ребят выбрали физику, чем в прошлом году. Так уже порядка 20 учеников решили дополнить свой перечень экзаменов физикой. Это не может не радовать, — рассказала начальник управления образования городской администрации Татьяна Матвеенкова. Обучающиеся смогут подать заявление в государственную экзаменационную комиссию Хабаровского края.