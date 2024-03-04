Игроки женского БК «Енисей» на выезде обыграли новосибирский клуб «Динамо»

Баскетболистки красноярского «Енисея» на выезде обыграли клуб «Динамо» из Новосибирской области. Об этом говорится в соцсетях «Енисея».
Красноярки успешно провели выездной матч. Они обыграли соперниц из Новосибирской области со счётом 67:98. Лидерами по очкам красноярской команды стали Екатерина Бурова — 20 очков, Ольга Петрова — 14 очков и Екатерина Гунченко — 13 очков.
Игра состоялась на площадке спортивно-концертного комплекса «Север» в Новосибирске.
Следующий матч красноярская команда проведёт на домашней арене 7 марта. «Енисей» примет УГМК из Екатеринбурга.
Ранее сообщалось о том, что баскетбольный клуб «Енисей» проиграл дома пермской «Парме».