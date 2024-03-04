Не трогать иголки: зачем сегодня брать в долг у соседей

Поэтому обязательно шли в гости или занимались делами во дворе. В это время наблюдали за погодой. Солнечный день предвещал урожайный год, а высокие сугробы — позднюю весну. Если вороны собираются в стаи, значит, скоро пойдет дождь, а если звери прячутся в норы, начнется метель. Красный месяц на небе сулил дождливое начало весны.
Считалось, что в Архипов день нельзя никому отказывать в помощи и нужно обязательно подавать милостыню всем, кто ее просит. Хозяйки старались взять что-то в долг у соседей: масло, муку, крупу. Так они показывали весне, что припасы заканчиваются, и призывали тепло. Обязательно накрывали стол и приглашали гостей. Главным блюдом считался каравай. Его съедали до последнего кусочка, а крошки отдавали домашним животным или птице. Кроме того, крошки от каравая смешивали с солью и бросали через плечо — так люди старались отвести от себя все беды.
С Архипа девушки, которые в этом году хотели выйти замуж, начинали заботиться о своей красоте. Они клали под подушку именную икону, а по утрам умывались колодезной водой и утирались новым полотенцем.
4 марта запрещалось:
поднимать голыми руками упавшие иголки — это сулило предательство друга или родственника; хвастаться своими достижениями или имуществом — потерять все нажитое; лениться — удача отвернется; ссориться — напугать все хорошее.
Именины сегодня отмечают Богдан, Дмитрий, Евгений, Максим, Никита, Тимофей, Федор, Филимон.
В этот день родились физик, один из основоположников ядерной физики в СССР Абрам Алиханов, драматург, киносценарист и публицист Леонид Малюгин, авиаконструктор, генеральный конструктор ОКБ имени А. И. Микояна, академик Ростислав Беляков, летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Лончаков, поэт-песенник Александр Шаганов.