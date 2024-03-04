Не трогать иголки: зачем сегодня брать в долг у соседей

Считалось, что в Архипов день нельзя никому отказывать в помощи и нужно обязательно подавать милостыню всем, кто ее просит. Хозяйки старались взять что-то в долг у соседей: масло, муку, крупу. Так они показывали весне, что припасы заканчиваются, и призывали тепло. Обязательно накрывали стол и приглашали гостей. Главным блюдом считался каравай. Его съедали до последнего кусочка, а крошки отдавали домашним животным или птице. Кроме того, крошки от каравая смешивали с солью и бросали через плечо — так люди старались отвести от себя все беды.