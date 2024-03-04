Рождаемость выросла в Хабаровском крае

В Хабаровском крае семьи с детьми получают 17 различных мер поддержки: Единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка составляет 43 930 рублей, и как вы помните, региональный материнский капитал в нашем регионе самый большой по ДФО. На детей, рожденных с 1 февраля 2024 года, размер господдержки составляет 249 907,42 рублей.