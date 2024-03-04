Хабаровчан ждёт праздничная и короткая рабочая неделя

Как отметили в Роструде, если человек трудится в структуре, которая не может приостановить работу и сократить день на час по производственным причинам, то людям, отработавшим полный предпраздничный день, это компенсируется предоставлением дополнительного времени отдыха или оплатой сверхурочной работы.