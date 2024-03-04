На реконструкцию Уфимского цирка будет выделено 2 млрд рублей

Согласно документу, работы оценены в 2,04 млрд руб. Планируется, что реконструкции продлится 3 года до 2028 года включительно. В 2026 году будет выделено 869,4 млн рублей, в 2027 — 499,3 млн рублей, в 2028 — 617,6 млн рублей. Еще около 60 млн должны добавить в республике.