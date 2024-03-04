Самому старому дереву в Ботсаду Владивостока недавно исполнилось 365 лет

«Больше всего в Ботсаду меня поражают люди — наши посетители. Благодаря в том числе и нашим просветительским и образовательным программам, они меняются на глазах, и в лучшую сторону. Люди становятся лучше. Нам удалось сделать Ботсад местом, в чем-то даже сакральным для каждого появляющегося на свет жителя Владивостока, ведь почти каждый маленький человек в городе впервые прикасается к живой природе, трогает кору дерева и зеленые листья именно в нашем Ботсаду. И это — одно из его предназначений», — подчеркнул Павел Крестов.