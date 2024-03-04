Самому старому дереву в Ботсаду Владивостока недавно исполнилось 365 лет

Директор Ботсада ДВО РАН во Владивостоке Павел Крестов в большом интервью ИА PrimaMedia ответил на вопрос о мифах и легендах, которые могли сложиться в учреждении за его 75-летнюю историю.
«Я — ученый, и моя, как и всего научного коллектива Ботсада, главная задача — бороться с мифами и легендами. Если возникает вопрос, мы ищем на него ответ. Как это работает? Были легенды про древние кедры и черные пихты у нас на территории. Мы определили возраст большей части деревьев в ботаническом саду и выяснили, что максимальный возраст кедров не превышает 250, а пихт — 120 лет. А самое старое дерево — это невзрачный дуб монгольский в заповедной части сада, и ему недавно исполнилось 365 лет», — отметил ученый.
Несмотря на возраст деревьев экосистема чернопихтово-кедрово-широколиственных лесов в Ботсаду, действительно, древняя. Она не несет следов глобальных катастроф и была сохранена во время освоения полуострова Муравьева-Амурского русскими.
«Больше всего в Ботсаду меня поражают люди — наши посетители. Благодаря в том числе и нашим просветительским и образовательным программам, они меняются на глазах, и в лучшую сторону. Люди становятся лучше. Нам удалось сделать Ботсад местом, в чем-то даже сакральным для каждого появляющегося на свет жителя Владивостока, ведь почти каждый маленький человек в городе впервые прикасается к живой природе, трогает кору дерева и зеленые листья именно в нашем Ботсаду. И это — одно из его предназначений», — подчеркнул Павел Крестов.