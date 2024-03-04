Чем полезно голодание во время оразы, рассказала алматинский врач

Также врач пояснила, что несмотря на эту пользу, голодание подходит не всем, и в некоторых случаях оно может быть вредным. Люди с определенными заболеваниями или состояниями здоровья, а также беременные женщины, дети и подростки, должны избегать длительного голодания без медицинского сопровождения.