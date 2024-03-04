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В Красноярске огородили крупный участок территории рядом с ипподромом

На этом участке раньше располагалась автошкола.
Источник: Яндекс карты

В Красноярске огородили земельный участок рядом с ипподромом.

На участке площадью 5 870 кв. метров раньше располагалась автошкола, но сейчас он заброшен. Недавно территорию огородили строительным забором.

С мая 2022 года земельный участок передан в аренду до 2071 года краевому госпредприятию «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ).

ЦТЛ заказал установку забора за 565 тысяч рублей. Это нужно для обеспечения безопасности жителей. Как планируется использовать участок, пока неизвестно. В краевом правительстве этот вопрос прорабатывается, передаёт NGS24.RU.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске приступили к продолжению благоустройства парка «Сибсталь».

строительство