Жителей Башкирии предупреждают о новой схеме мошенничества

Мошенники создают в мессенджере аккаунт с именем, имитирующим логотип банка, с которого совершает первый звонок под видом сотрудника банка и спрашивает собеседника, обновлял ли он недавно свое мобильное приложение. Если ответ отрицательный, «сотрудник» просит подождать звонка от специалиста банка, который поможет обновить приложение.



Второй «сотрудник» звонит по видеосвязи и объясняет это необходимостью идентификации клиента по биометрии. Затем он просит включить режим разделения экрана и войти в мобильное приложение банка. При этом аферисты уверяют, что это абсолютно безопасно, поскольку экран виден только роботу, а сам сотрудник его не увидит.