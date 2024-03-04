«Ростелеком» установил IP-камеры на избирательных участках Красноярского края, Хакасии и Тувы

«Ростелеком» развернул систему видеонаблюдения за выборами президента Российской Федерации, которые пройдут
Видеокамеры обладают высоким разрешением. В их угол обзора попадают рабочие места сотрудников избирательных комиссий, списки, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.
«Чтобы обеспечить прозрачность и безопасность голосования, мы установили оборудование, которое в режиме реального времени контролирует всё, что происходит в общественных зонах УИК. В кабинках для заполнения бюллетеней видеофиксация не ведется, этим соблюдается право избирателей на тайну голосования», — отметил Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».
«С 2012 года “Ростелеком”, в том числе Красноярский филиал компании, организует видеонаблюдение на выборах всех уровней. Учитывая наш большой опыт, уверен, что и нынешнюю государственную задачу мы выполним на самом высоком уровне. До начала и во время выборов специалисты будут круглосуточно следить за работоспособностью оборудования. На случай каких-либо нештатных ситуаций сформированы аварийные бригады», — подчеркнул Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».
Видеотрансляция с УИК также пойдет в региональные Центры общественного наблюдения. Для удобства коллективного мониторинга «Ростелеком» установит в Красноярске, Абакане и Кызыле специальные видеостены, состоящие из нескольких ТВ-панелей.
«В Общественной палате Красноярского края традиционно будет работать Центр общественного наблюдения. Благодаря технологической поддержке “Ростелекома” мы сможем наблюдать за процессом голосования в реальном времени. Это сделает выборы максимально открытыми. Наша работа давно доказала свою эффективность и востребованность, как среди избирателей, так и среди кандидатов и их доверенных лиц, представителей партий, гражданских активистов и представителей силовых структур», — отметил Александр Паценко, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края.