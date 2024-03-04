«Ростелеком» установил IP-камеры на избирательных участках Красноярского края, Хакасии и Тувы

« Ростелеком » развернул систему видеонаблюдения за выборами президента Российской Федерации, которые пройдут 15—17 марта 2024 года. В помещениях участковых избирательных комиссий (УИК) Красноярского края, республик Хакасии и Тывы специалисты установили 2 162 IP-камеры — по две в каждой УИК.

«Чтобы обеспечить прозрачность и безопасность голосования, мы установили оборудование, которое в режиме реального времени контролирует всё, что происходит в общественных зонах УИК. В кабинках для заполнения бюллетеней видеофиксация не ведется, этим соблюдается право избирателей на тайну голосования», — отметил Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Онлайн-трансляция будет идти по защищенным высокоскоростным каналам связи на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн» в течение всех дней голосования. Доступ к нему будут иметь участники избирательного процесса, определенные ЦИК, — это зарегистрированные кандидаты, представители Центризбиркома России, избирательных комиссий субъектов РФ, территориальных и участковых избирательных комиссий, центров наблюдения, политических партий, а также уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и представители Совета по правам человека. Видеозаписи будут храниться три месяца в центрах обработки данных «Ростелекома», где установлены новейшие системы защиты от хакерских атак.