Космонавт из Кузбасса Гребёнкин отправился на МКС на корабле Илона Маска

Мысковчанин Александр Гребёнкин отправился на МКС в составе восьмого экипажа Crew-8 на корабле Илона Маска. NASA три раза откладывало запуск Crew Dragon из-за погодных условий.
Старт корабля был запланирован в 10.53 по местному времени, но произошёл в 10.57. Прямой эфир смотрели почти 2 тыс. человек, а мы вели короткую текстовую трансляцию в телеграм-канале. Вместе с Александром на корабле полетели американские астронавты Crew-8: командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, а также специалист миссии Джаннет Эппс.
«Очень ждём!» — коротко поделилась эмоциями с «АиФ в Кузбассом» сестра космонавта Светлана Музыченко перед полётом.
Мы рассказывали о детстве и юности знаменитого мысковчанина, который мечтал стать космонавтом с 6 лет.