Космонавт из Кузбасса Гребёнкин отправился на МКС на корабле Илона Маска

Старт корабля был запланирован в 10.53 по местному времени, но произошёл в 10.57. Прямой эфир смотрели почти 2 тыс. человек, а мы вели короткую текстовую трансляцию в телеграм-канале. Вместе с Александром на корабле полетели американские астронавты Crew-8: командир экипажа Мэттью Доминик, пилот Майкл Барратт, а также специалист миссии Джаннет Эппс.