Омичам показали фото нового корпуса ОмГУ, который строился 18 лет

Губернатор Виталий Хоценко поделился новостью с омскими студентами на Всемирном фестивале молодёжи. Главный корпус ОмГУ, в котором будет располагаться юридический факультет, Центр делового образования и ректорат, сдали в эксплуатацию.
«Официально корпус презентуем вместе с Министром науки и высшего образования России Валерием Николаевичем Фальковым, который планирует рабочую поездку к нам в Омскую область», — сообщил глава региона.
Напомним, строительство главного учебного корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского велось с 2006 года. Общая площадь здания составляет 22 тысячи кв. м. Вузу предоставили федеральную субсидию на возобновление строительства и завершение объекта.
Рабочие отставали от графика из-за неисполненных обязательств предыдущей подрядной организации и продолжительных сроков поставки материалов. Для ввода в эксплуатацию корпуса нужно было привести оставшиеся инженерные системы в работоспособное состояние, выполнить испытание этих систем и получить на них заключения. Кроме того, предстояло завершить все отделочные работы и оснастить корпус оборудованием.