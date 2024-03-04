Омичам показали фото нового корпуса ОмГУ, который строился 18 лет

Рабочие отставали от графика из-за неисполненных обязательств предыдущей подрядной организации и продолжительных сроков поставки материалов. Для ввода в эксплуатацию корпуса нужно было привести оставшиеся инженерные системы в работоспособное состояние, выполнить испытание этих систем и получить на них заключения. Кроме того, предстояло завершить все отделочные работы и оснастить корпус оборудованием.