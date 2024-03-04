В Новосибирске рассказали о матери, оставившей своего сына на двое суток

Жительница Новосибирска на двое суток заперла своего сына одного дома. Инцидент произошел на улице Сиреневой. Соседи семье рассказали о своем впечатлении о матери и ребенке.
Девушка с ребенком недавно переехала в Новосибирск из Гурьевска Кемеровской области. Перед Новым годом она сняла квартиру на Сиреневой. Соседи рассказали Сиб.фм, что мальчик, по их мнению, отстает в развитии. Ребенок хорошо одет, выглядит здоровым, но по общению заметно, что он недостаточно развит и им не занимаются, сказала старшая по дому Татьяна.
При этом когда его вызволяли из квартиры спасатели, он сказал им, что не ходит в школу с прошлого года.
В сервисе GetContact номер матери мальчика содержит такие теги, как «18+Сэкс», «Девочки Левый», «Девочки», «Девушка левый Берег», «Хорошая Девочка».
Напомним, восьмилетний мальчик один провел двое суток дома. Ребенка вызволяли спасатели. После инцидента Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Хозяин квартиры, узнав о случившемся, выгнал женщину с квартиры. Старшей по дому он рассказала, что за время жизни семьи в квартире там ничего не поменялось: не появилось ни посуды, ни еды.