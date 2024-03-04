В Новосибирске рассказали о матери, оставившей своего сына на двое суток

Девушка с ребенком недавно переехала в Новосибирск из Гурьевска Кемеровской области. Перед Новым годом она сняла квартиру на Сиреневой. Соседи рассказали Сиб.фм, что мальчик, по их мнению, отстает в развитии. Ребенок хорошо одет, выглядит здоровым, но по общению заметно, что он недостаточно развит и им не занимаются, сказала старшая по дому Татьяна.