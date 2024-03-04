Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о клещах о и мышиной лихорадке

Из-за снежной зимы есть риск, что будет наблюдаться повышенная численность грызунов и клещей. Первые присасывания клещей могут быть уже в марте, когда сходит снег. Пик обращений к медикам по поводу присасываний приходится на майские праздники, а вот заболеваемость инфекциями — в конце лета и начале осени. Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом, уже сейчас можно проводить соответствующую вакцинацию.