Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о клещах о и мышиной лихорадке

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с началом весны предупреждает жителей о рисках заболеваний, связанных с грызунами и клещами.
Из-за снежной зимы есть риск, что будет наблюдаться повышенная численность грызунов и клещей. Первые присасывания клещей могут быть уже в марте, когда сходит снег. Пик обращений к медикам по поводу присасываний приходится на майские праздники, а вот заболеваемость инфекциями — в конце лета и начале осени. Чтобы избежать заражения клещевым энцефалитом, уже сейчас можно проводить соответствующую вакцинацию.
Что касается профилактики заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой), то нижегородцам рекомендуется соблюдать правила личной гигиены и уборки дачных домов и участков.
Напомним, в 2023 году от присасывания клещей пострадали более 10 тысяч жителей Нижегородской области.