Из Новосибирской области за неделю выдворили 28 нелегальных мигрантов

Ранее «Прецедент» сообщал, что полицейские предупредили новосибирцев о мошенничестве в мессенджерах. Редакция также писала о том, что Бастрыкин потребовал наказать мать из Новосибирска на двое суток бросившую 8-летнего сына. Читайте также: в Новосибирске арестовали мать-садистку по обвинению в смерти новорожденной дочери.