Из Новосибирской области за неделю выдворили 28 нелегальных мигрантов

Андрей Кульков рассказал, что за прошедшую неделю на территории Новосибирской области было зарегистрировано 463 преступления. Почти половину из них составили кражи чужого имущества — 183 случая. 160 преступлений были совершены с использованием IT-технологий.
— Было зарегистрировано 37 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — изъято свыше 2,5 килограммов запрещенных веществ. Помимо этого, была изъята 21 единица гладкоствольного оружия, — сообщил Андрей Кульков.
Если говорить о миграционной обстановке, то за минувшую неделю 28 нелегальных мигрантов были выдворены за пределы РФ. Депортированных при этом не зафиксировано.
Ранее «Прецедент» сообщал, что полицейские предупредили новосибирцев о мошенничестве в мессенджерах. Редакция также писала о том, что Бастрыкин потребовал наказать мать из Новосибирска на двое суток бросившую 8-летнего сына. Читайте также: в Новосибирске арестовали мать-садистку по обвинению в смерти новорожденной дочери.
Егор САФРОНОВ.