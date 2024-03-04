Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, со своими рейсами встают «Аэрофлот» (будет летать каждый день с 1 июня по 30 сентября), «Уральские авиалинии» (с июня по октябрь, два раза в неделю), Nordwind (с 3 июня по 26 сентября, два раза в неделю), Smartavia (с 5 июня по 27 сентября, два раза в неделю) и авиакомпания «Икар» (один раз в неделю с 6 июня по 24 октября).
Также можно купить билет до Сочи на прямой рейс лоукостера «Победа», но в расписании Большого Савино его рейсы на лето 2024 года пока не обозначены.
Полеты из Перми в Сочи планируют пять авиакомпаний
Российские авиакомпании сформировали летнюю полетную программу по маршруту Пермь — Сочи. Летать по этому маршруту планируют сразу пять авиакомпаний.
Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, со своими рейсами встают «Аэрофлот» (будет летать каждый день с 1 июня по 30 сентября), «Уральские авиалинии» (с июня по октябрь, два раза в неделю), Nordwind (с 3 июня по 26 сентября, два раза в неделю), Smartavia (с 5 июня по 27 сентября, два раза в неделю) и авиакомпания «Икар» (один раз в неделю с 6 июня по 24 октября).