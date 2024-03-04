В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли есть потемневшие яблоки

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли есть потемневшие после разрезания яблоки.
За коричневый цвет разрезанного яблока отвечают полифенолы (кверцетин, катехин, антоциан). Эти вещества помогают организму бороться с негативными процессами.
«Пока фрукт целый, они находятся внутри и придают мякоти яблока белый или светлый жёлто-зелёный цвет. Но когда отрезается кусочек яблока, то начинается процесс. При этом какие-то сорта темнеют сильнее, другие же менее восприимчивы к изменению окраса. Это зависит от количества ферментов и полифенолов, которые связываются с кислородом», — отметили в Роспотребнадзоре.
Чтобы сохранить яблоко от потемнения, можно воспользоваться некоторыми советами:
— сразу после разрезания смочите поверхность яблока сахарным сиропом или посыпьте небольшим количеством сахара.
— замедлить реакцию может помочь сок лимона или ананаса.
— также фрукты можно бланшировать — нагреть в кипящей воде в течение 4−5 минут.
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