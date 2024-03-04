В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли есть потемневшие яблоки

«Пока фрукт целый, они находятся внутри и придают мякоти яблока белый или светлый жёлто-зелёный цвет. Но когда отрезается кусочек яблока, то начинается процесс. При этом какие-то сорта темнеют сильнее, другие же менее восприимчивы к изменению окраса. Это зависит от количества ферментов и полифенолов, которые связываются с кислородом», — отметили в Роспотребнадзоре.