Китайские автомобили продолжают расти в цене

«Покупатели признали в китайском автопроме достойную замену брендам, ушедшим с российского рынка. Одним из факторов успеха китайских автопроизводителей стало не только достойное качество сборки и активное развитие дилерских сетей, но и разнообразие модельного ряда в разных сегментах», — рассказал управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
Так, за последний год спрос на китайские автомобили в России вырос на 41%, а количество объявлений — на 358%. Стоимость иномарок с января 2023 по январь 2024 года выросла на 5% — до 2,97 млн рублей.
Самые популярные китайские авто
Самым популярным китайским автомобилем в России является Haval, его средняя стоимость составляет 2,5 млн рублей.
На втором месте Changan — 2,75 млн рублей. Далее идет Chery — 3,21 млн рублей, Geely — 4 млн рублей и Omoda со средней стоимостью 2,95 млн рублей.
Напомним, с 1 апреля стоимость японский автомобилей вновь вырастит. На это повлияют новые правила утилизационного сбора.