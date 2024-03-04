Казахстанцев ждет короткая рабочая неделя

В 2024 году 8 марта выпало на пятницу. Поэтому казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, отдохнут три дня подряд — 8, 9 и 10 марта (с пятницу по воскресенье).
8 марта в Казахстане отмечается Международный женский день. Этот день считается государственным праздником и нерабочим днем.
Те, кто работает по шестидневной рабочей неделе, отдохнут 8 и 10 марта (пятница и воскресенье). В суббота, 9 марта, для них обычный рабочий день.
Всего в течение марта 2024 года ожидается 14 выходных и 17 рабочих дней для тех, кто трудится по пятидневке.